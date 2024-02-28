Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!

Bingöl'ün Genç ilçesindaki Yenisu köyünde üzerine çığ düşen vatandaşın, AFAD Sar Arama Kurtarma ekiplerinin aramaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

YAYINLAMA
Google News
Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde düşen çığın altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen 64 yaşındaki Ekrem Canlı isimli vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi.

Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!

Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, çığın altında kalan Ekrem Canlı'nın cansız bedenine ulaştı.

Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ''Bildiğiniz gibi Ekrem Canlı isimli 64 yaşındaki bir vatandaşımızın kaybolduğu ihbarıyla 20.07'de 112'ye bir çağrı düştü. Bunun üzerine Genç Yenisu köyüne geldik. Köye geldiğimiz zaman olayın kayıptan ziyade bir çığ olduğu anlaşıldı. Dün gece itibariyle ekiplerimiz buraya intikal ettiler. Gece saat 02.00-.02.30'a kadar çalışmalar devam etti. Ama soğuk hava, donma ve kötü hava şartları nedeni ile ara verdik. Sabah saat 06.00 gibi tekrar başladık faaliyetimize. Şu anda ben de olay yerindeyim. Sabahtan beri yaklaşık 150 kişilik bir ekip burada çalışmalarda bulundu. AFAD, jandarma, korucularımız, JAK timlerimiz, JÖH timlerimiz, SAR timlerimizle beraber yaklaşık 150 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmalarında bulundular. Kendisine canlı ulaşamadık ama Ekrem kardeşimizin bedenine ulaştığımızla ilgili bir haber geldi. Şu anda arkadaşlar onun tespitini yaptılar. Zarar vermeden ona ulaşmaya çalışıyor. An itibariyle Ekrem Canlı kardeşimize ulaştık. Şu anda çığın altında onu çıkarma çalışmaları devam ediyor. Ben sabahtan beri çalışan ekiplerimize çok çok teşekkür ediyorum. Keşke yaşasaydı diyoruz, sağ olun. Geçmiş olsun'' dedi.

Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!
Talihsiz adamın cansız bedenini kar birikintilerinin altından çıkarma çalışmaları sürüyor.

Bakan Göktaş: “Bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler çok geride kaldı”Bakan Göktaş: “Bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler çok geride kaldı”

Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi... Yerlikaya, ''Suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız''Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi... Yerlikaya, ''Suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşısında gören İkra'nın hayali gerçek oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşısında gören İkra'nın hayali gerçek oldu!

Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!
Eski ses sanatçısının ölüm sebebi yangın değil cinayetmiş! 19 yaşındaki cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!
Eski ses sanatçısının ölüm sebebi yangın değil cinayetmiş! 19 yaşındaki cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!
Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi... Yerlikaya, ''Suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız''
Ordu’da yakalanan tefeciler adliyeye sevk edildi... Yerlikaya, ''Suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız''
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Son Haberler
Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!
Bingöl'de çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı!
Bakan Göktaş: “Bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler çok geride kaldı”
Bakan Göktaş: “Bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler çok geride kaldı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşısında gören İkra'nın hayali gerçek oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşısında gören İkra'nın hayali gerçek oldu!
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!
Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!
Çok Okunanlar
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Rekor üzerine rekor kırıyordu... İslam Memiş'ten bomba açıklama, Altına yasak mı geliyor? "Bu kararlar yanlış"
Vicdanları sızlatan görüntü! Yeni doğmuş bebeği, çırılçıplak cami avlusuna bıraktılar!
Vicdanları sızlatan görüntü! Yeni doğmuş bebeği, çırılçıplak cami avlusuna bıraktılar!
Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü
Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu