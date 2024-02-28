Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!

Hatay’ın Payas ilçesinde, atık yağlardan mazot yapılan bir imalathaneye operasyon yapıldı. Yapılan polis baskınında, 2 bin 516 litre kaçak mazot ele geçirildi.

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Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!

Hatay’ın Payas ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 516 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 27 Şubat günü Payas Yenişehir Mahallesi'nde O.Y.'ye ait etrafı açık isimsiz iş yerinde atık yağdan kaçak mazot yapıldığı bilgisine istinaden bahse konu yerde arama yapıldı.

Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!

İMALATHANEYE YAPILAN BASKINDA TANKERLERİN İÇERİSİNDE 2 BİN 715 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adreste yapılan aramada; 1 adet kompresör, 3 adet hidrofor, 1 adet ayrıştırma makinesi, 2 adet bin 500 litrelik mikser tankı, 1 adet ısıtma kazanı ve buna bağlı yağ ön ısıtıcı, 1 adet 3’lü distile tankı, 1 adet fanlı soğutma havuzu, 1 adet gri renkli metal tank, 1 adet vakum pompası, 1 adet 1000 litrelik fiber tank ve iş yerine ait tankerlerin içerisinde 2 bin 516 litre kaçak mazot ele geçirildi. Şüpheli O.Y. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Hatay’da kaçak mazot operasyonu! Atık yağlardan mazon ürettiler!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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