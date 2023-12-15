Bir sokak köpeği vakası daha! Bu kez Ankara'da bisiklet süren çocuğa saldırdı! O korku dolu anlar kamerada!

Ankara'da kendi halinde bisiklet süren 9 yaşındaki M.D isimli küçük çocuğa sokak köpeği saldırdı. Saldırıda hafif yaralanan M.D.'yi çevredeki vatandaşlar kurtardı. O korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bir sokak köpeği vakası daha! Bu kez Ankara'da bisiklet süren çocuğa saldırdı! O korku dolu anlar kamerada!

Türkiye'de adeta milli güvenlik sorunu haline gelen sokak köpekleri insanlara özellikle çocuklara dehşet yaşatmaya devam ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki sokaktaki sahipsiz sokak köpekleri Hindistan'ı bile geçti. Öyle ki Hindistan’da 100 kişiye 3,3 köpek düşerken Türkiye’de bu rakam ise 8,4 köpek düştüğü belirtiliyor. (kaynak)

Hal böyle iken yurdun dört bir yanından sokak köpeklerini saldırısına uğrayanların haberleri gelmeye devam ediyor.

Bunu son örneği Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bisiklet süren M.D. simli 9 yaşındaki küçük bir çocuğun başına geldi.

Bisiklet sürerken bir anda başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan M.D.'nin imdadına .çevredeki vatandaşlar yetişti. Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.

Bir sokak köpeği vakası daha! Bu kez Ankara'da bisiklet süren çocuğa saldırdı! O korku dolu anlar kamerada!

Bir sokak köpeği vakası daha! Bu kez Ankara'da bisiklet süren çocuğa saldırdı! O korku dolu anlar kamerada!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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