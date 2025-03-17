Vale ücretlerine ve Uçak bileti'ne rekor zam!

İstanbul'da vale ücretlerine yüzde 20-25 arası zam yapıldı. Buna göre, otopark ücreti hariç, havalimanında vale ücreti 600 liraya, alışveriş merkezlerinde 375 liraya, restoranlarda ise 500 liraya yükseldi. Havalanındaki vale ücreti, bazı dönemlerdeki kampanyalı uçak bilet bileti fiyatlarına yaklaştı.

İstanbul'da en çok tartışılan konulardan biri olan yüksek vale ücretlerine İstanbul Valiliği yeniden düzenleme getirdi.

Bebek, Etiler, Nişantaşı ve Levent gibi eğlence mekanlarının yoğun bulunduğu bölgelerde bin sınırını aşan vale hizmet bedelleri vatandaşların tepkisini çekerken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından valilik kararı ile vale hizmeti ücretlerin yönelik olarak kasım ayında belirlenen azami fiyat tarifesine yüzde 20-25 arasında değişen oranlarda zam kararı alındı.

İkinci kez artırılan tarife, İTO’nun Mart ayı meclis toplantısında tartışmalara yol açsa da oy çokluğu ile kabul edildi.

Otopark ücreti hariç

Yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 250-375 TL, hastanelerde 190-250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310-500 TL olarak uygulanacak. Ücret havalimanlarında ise 500 TL’den 600 TL’ye çıkarıldı.

Yeni tarifeye göre İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırma yapıldı.

Vale hizmetlerinin en yoğun talep gördüğü Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli’yi kapsayan 1. Bölgede AVM’ler için 375 TL, hastaneler için 250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 500 TL tavan fiyat uygulanacak.

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu’nu kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 310 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 375 TL olarak belirlenirken Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangaz ve Şile’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 250 TL, hastanelerde 190 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 310 TL olacak.

Havaalanlarında 600 lira

Söz konusu fiyatlar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak. Yine İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kasım ayında belirlenen 500 TL’lik azami fiyat tarifesi, 600 TL’ye çıkarıldı.

Vale sayısı 20 bini aştı

Türkiye genelinde son verilere göre bu alanda 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor. İstanbul Valiliği, bu yeni düzenlemeyle birlikte hem tüketicilerin korunmasını hem de sektördeki denetimsizliğin ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Valelik, 2020’de çıkan yönetmelikle meslek olarak tanımlanmış ve bu meslek için standartlar belirlenmişti. 2023’e kadar sektördeki tüm çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alması şart koşulurken bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu görevlendirilmişti. Vale olmak isteyenler bu kurumlara başvurup eğitim alıyor ve ardından girdikleri sınavla mesleki yeterliliğe kavuşuyor.

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