Depremden kurtuluşu bir aşk hikayesine dönüştü: Kendisini kurtaran itfaiyeciyle evlendi

6 Şubat depremlerinde, Müjde Apartmanı'nın enkazının altında kalan Sinem Kaynak, kendisini kurtarmayı başaran itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz ile dünyaevine girdi.

Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat depremlerinde Müjde Apartmanı'nın enkazından kurtardığı Sinem Kaynak ile dünyaevine girdi. Ankara'da geçtiğimiz gün kıyılan nikahta, ikilinin mutlulukları yüzlerinden okundu.Türkiye, 6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihinde en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan depremleri peş peşe yaşadı.

O gün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak saat 04.17'de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem ve 9 saat sonraki Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem, 11 şehirde 62 ilçe ve 10 bin 190 köyde yıkıma yol açtı.

ENKAZ ALTINDAN KURTARDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da depremin ardından Kahramanmaraş'ta görev alarak enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ankara İtfaiyesi ekipleri, yıkılan Müjde Apartmanı'nın enkazında Sinem Kaynak ve kardeşine ulaştı. Enkazın altında bulunan Sinem'e en büyük destek ise, itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz'dan geldi. Sinem'in depremden kurtuluşu bir aşk hikayesine dönüştü.

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HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER

Sinem Kaynak ile Cebrail Sarsılmaz aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Ankara Aşık Veysel Nikah Salonunda geçtiğimiz gün kıyılan nikahta ikilinin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Acı günlerin ardından mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Cebrail Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." dedi.Sinem Kaynak ise, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."

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