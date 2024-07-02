Binance’dan Türkiye regülasyonu hakkında ilk yorum: Borsada açıklama bir hayli dikkat çekici

Türk yatırımcısının yakından takip ettiği kripto düzenlemeleri resmiyet kazandı. Resmi Gazete’de de yayımlanan düzenlemeler sonrasında ilk açıklamalar peş peşe geldi. SPK’nın açıklamasıyla birlikte Binance tarafından da yorum gecikmedi.

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Binance’dan Türkiye regülasyonu hakkında ilk yorum: Borsada açıklama bir hayli dikkat çekici

Binance Global, yerel düzenlemelere uygun olarak Türk bölgesindeki operasyonlarında değişiklikler getirdi. Önde gelen kripto para borsası Binance, Türkiye'deki hizmetlerinde yaptığı bazı değişiklikleri ortaya çıkardı.

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BİNANCE, KULLANICILARI İÇİN TÜRKÇE DİL DESTEĞİNİ KALDIRACAK

Borsa, Binance kullanıcılarına yazdığı bir e-postada, Türkiye'de yakın zamanda getirilen birkaç değişikliği vurguladı. Önümüzdeki 3 ay içinde platformdaki Türkçe dil seçeneği kaldırılana kadar kademeli olarak geri çekilecek. İkincisi, bölgedeki Binance kullanıcıları için tüm doğrudan pazarlama faaliyetleri de askıya alınacak.

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BİNANCE GLOBAL’DAN AÇIKLAMA

“Şeffaflık ve yasal düzenlemelere tam uyumluluk taahhüdümüzün bir parçası olarak, Türkiye'deki hizmetlerimizde bazı önemli değişiklikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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Binance olarak, Türkiye'deki kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Tüm kullanıcılar için uyumlu bir ortam sağlanması adına düzenleyicilerle işbirliğinin önemini çok iyi anlıyoruz.

Endüstri için yasal bir çerçeve oluşturulmasının, ekosistemin korunması ve gelişmesi için öneminin farkındayız ve düzenlemeleri destekliyoruz. Bu nedenle, Türkiye ve küresel olarak yasal uyumu sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz.”

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