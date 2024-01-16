BİM’de indirim yağmuru: Bu hafta satılacak olan aktüel ürünleri kaçırmayın!

Zincir marketlerinin indirim yağmuru bu haftada geliyor. BİM hem aktüel hem de gıda ürünlerini yayınladı. Birçok üründe indirime giden BİM, yine vatandaşın cebini düşünüyor.

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BİM’de indirim yağmuru: Bu hafta satılacak olan aktüel ürünleri kaçırmayın!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, haftaya hızlı başladı. 16 Ocak Salı günü başlattığı kampanyalarda öncelikle gıdaya yönelik ürünleri öne çıkardı.

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Bugünden itibaren satılan atıştırmalık ve kahvaltılık ürünleri uygun fiyata BİM’den alabilirsiniz. Bugün satışta olan ürünlerden bazılarının fiyatları şu şekilde;

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  • Patiswiss Kakaolu Fındık Kreması 92,50 TL
  • Patiswiss Fındık Kreması 380 g 89,50 TL
  • Wafer Master Fındıklı Küp Gofret 200 g 32,50 TL
  • Züber Fındık Kaplı Yer Fıstığı Ezme Dolgulu Meyve Topu 29,50 TL
  • Miskos Kutu Gofret 900 g 59 TL
  • Cem Çizik Yeşil Zeytin 1000 g 95 TL
  • Güney Tereyağı 500 g 109,50 TL

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  • Altınkılıç Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 g 109,50 TL
  • Torku Tahin 350 g 49,75 TL
  • Torku Pekmez Çeşitleri 400 g 46,50 TL
  • Metin Geleneksel Çilek Reçeli 700 g 37,50 TL

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19 OCAK AKTÜEL LİSTESİ DOLGUN

19 Ocak Cuma günü satışa çıkacak olan aktüel sınıfında birbirinden iyi fiyatlı ürünler yer alıyor. Televizyondan süpürgeye, çalışma masasından bilgisayara, çocuk oyuncaklarına varıncaya kadar birçok ürün yelpazesi bulunuyor. İndirime girecek ürünlerin listesi;

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  • Nordmende 55 İnç UHD Android TV 10.499 TL
  • Nordmende 50 İnç UHD Android TV 9.299 TL
  • Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

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  • HP Notebook RYZEN5 7N4W2AA 10.999 TL
  • Raflı Çalışma Masası 999 TL
  • Honor Choice Tws Kulaklık X5 Pro 999 TL

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  • Bebek Peluş Figürlü Eldiven 79 TL
  • Oyuncak Kutusu 75 TL

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