Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!

Amatör ve profesyonel kullanıcılara hitap eden Canon EOS 2000D fotoğraf makinası, A101’de satışta. Daha çok giriş seviyesi olarak konumlandırılsa da profesyonelliğe yeni adım atanlar içinde iyi bir alternatif.

Öte yandan fiyatıyla iddialı olan Canon EOS 2000D, tüm ihtiyaçları karşılıyor. Fiyat/performans ürünü arayan pek çok kişinin rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün.

A101’DE CANON 2000D NE KADAR SATILIYOR

11 Ocak Perşembe günü satışa çıkan Canon’un fotoğraf makinası 14.999 lira etiket fiyatına sahip. Fotoğraf makinasının yanında standart olarak 18-55 mm objektif lens de veriliyor. Ayrıca taksitli olarak da alabilmek mümkün. Peki Canon EOS 2000D’nin teknik özellikleri neler?

CANON EOS 2000D TEKNİK DETAYLARI

24MP APS-C boyutlu sensöre sahip bütçe dostu bir DSLR'dir. Canon'un 100-6400'e kadar ISO aralığı sunar. Bu ISO değeri 12800'e genişletilebilir. 3p fps seri çekim sunan DIGIC 4+ görüntü işlemcisini kullanır.

Merkezde çapraz tip sensör bulunan 9 noktalı AF sistemine sahiptir. EOS T7 ayrıca 3 inç, 920.000 noktalı LCD ve tabii ki optik vizöre sahiptir. Ayrıca, bir Sahne Akıllı Otomatik modu ve çok sayıda yaratıcı filtre de dahil olmak üzere bir dizi sahne modu sunar.

Full HD 30p veya 24p'de yakalanabilir. Rebel T7 ayrıca Canon'un Camera Connect uygulaması aracılığıyla kolay paylaşım için NFC'li Wi-Fi'ye sahiptir