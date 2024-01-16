CES 2024 Teknoloji Fuarı’nın en iyileri: Hangi ürünler öne çıktı?

Şeffaf TV'lerden ve odyofil ses çubuklarından, yüz tanıma güvenlik kameralarına ve kaygan yeni bilgisayarlara kadar, her şey bu yıl Teknoloji Fuarı’nda tanıtıldı. CES 2024'ün en iyisi yine dikkat çekti. İşte detaylar…

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CES 2024 Teknoloji Fuarı’nın en iyileri: Hangi ürünler öne çıktı?

CES 2024’de; tasarım, işlevsellik ve yeniliğe dayalı ürünler ön plana çıktı. Günlük sorunları çözmeye, hayatımızı yükseltmeye veya teknolojinin sınırlarını zorlamaya yardımcı olan benzersiz ürünler yine ilgi çekti.

CES 2024’ÜN EN İYİ ÜRÜNLERİ

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LG'nin yeni Signature OLED T'yi tanıttı. Şeffaf OLED teknolojisi ticari olarak yıllardır var. Ancak 2024'te ilk kez LG, şeffaf TV'yi ev eğlence kurulumunuzun olmazsa olmaz bir parçası haline getiriyor.

Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!

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Supernal'ın eVTOL'u S-A2, Hyundai Motor Group'un bir bölümü olan şirket için açıkça bir boru hayalinden çok daha fazlası. Supernal sözüne sadık kalırsa, bu tamamen elektrikli pilot ve dört yolcu aracını sadece dört yıl içinde gökyüzünde görülecek.

Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…

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ASUS bir süredir çift ekranlı dizüstü bilgisayar tanıttı. ZenBook Duo şimdiye kadarki en iyi girişimi gibi görünüyor. İki ayrı bileşenden oluşuyor: çift ekranlı ekran ünitesi ve çıkarılabilir Bluetooth klavye. ZenBook Duo'yu, ekranlarından birinin önündeki klavye ile tipik bir kapaklı modda kullanım sunuyor.

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EcoFlow DELTA Pro Ultra, çatıdaki güneş panellerinizden güç alabilir ve depolayabilir, ardından depolanan enerjiyi evinize güç sağlamak için kullanabilir. DELTA Pro Ultra, daha ucuz olduğunda şebekeden meyve suyunu bile emebilir ve enerji fiyatları yükseldiğinde geri besleyebilir.

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MSI's Claw A1M, Intel'in yeni Core Ultra yonga seti ile üretilen ilk taşınabilir oyun konsoludur. El tipi oyun, Steam Deck'i devirebilir. Bu yonga setini bu kadar özel yapan şey, oyun akışı yaparken video kalitesini güçlendirmek ve performansı artırmak için çip üzerinde video codec desteği ile birlikte gelişmiş AI algoritmaları kullanmasıdır.

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