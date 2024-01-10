Apple'a mahkemeden büyük şok! O kararından dolayı 500 milyon dolar tazminat ödeyecek

Akıllı cep telefonu satışında dünyada olduğu gibi Türkiye'de açık ara önde olan Apple, İphone telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle ABD'deki kullanıcılar tarafından mahkemeye verilmişti. Mahkeme kararını verdi. Apple ABD'deki kullanıcılara 500 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.

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Apple'a mahkemeden büyük şok! O kararından dolayı 500 milyon dolar tazminat ödeyecek

Teknoloji devi Apple, ABD'de bazı iPhone telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle uzun süredir devam eden toplu davada tazminat ödemeye başladı. Telefonları yavaşladığı gerekçesiyle şikayette bulunanlar 500 milyon dolarlık tazminattan şikayet başına 92 dolarlık pay alacak. 2020 yılında uzlaşma yoluna gitmek isteyen Apple'ın ABD'deki davası 2017 yılına dayanıyor.

2017 yılındaki davada, Apple söz konusu telefonların zaman geçtikçe kasıtlı olarak yavaşlatıldığını kabul etmişti. Ancak, Apple bataryalar eskidikçe telefonların performansının düştüğünü bu nedenle de yapılan yavaşlatmanın telefonların ömrünü uzattığını savunmuştu. Ancak, müşterilere bilgi vermeden telefonları yavaşlatmakla suçlanan Apple, sorunu çözmek için müşterilere indirimli batarya değişimi teklifinde bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından yasal işlem başlatılmıştı.

Benzer dava İngiltere'de görülüyor

Benzer bir dava İngiltere'de sürüyor ve 1.6 milyar sterlin tazminat talep ediliyor. Haziran 2022'de Justin Gutmann tarafından açılan ilk davanın yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısını ilgilendirdiği tahmin ediliyor. Gutmann, Apple'ın ABD'de tazminat ödeyeceği haberini memnuniyetle karşıladığını ifade ederken söz konusu davanın İngiltere'deki ile bir bağlantısı olmadığını dile getirdi.

Davanın "mesnetsiz" olduğunu savunan Apple, Apple ürünlerinin kasıtlı olarak yavaşlatılmadığını savunmuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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