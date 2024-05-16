Amerikalı Kendra, Kübra oldu! Bayburt'ta Kelime-i Şehadet getirerek, Müslümanlığı seçti

Amerika vatandaşı Kendra Dawn Warnick, Bayburt'a yerleştikten sonra kendi isteğiyle, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

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Amerikalı Kendra, Kübra oldu! Bayburt'ta Kelime-i Şehadet getirerek, Müslümanlığı seçti

Bayburt'a yerleşen Amerika vatandaşı Kendra Dawn Warnick, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Warnick, İslamiyet’ten etkilenerek bu kararı verdiğini belirtti ve Kelime-i Şehadet getirdi.Amerika vatandaşı Kendra Dawn Warnick, Bayburt İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Kendra Dawn Warnick, İslamiyet’ten etkilendiğini söyleyerek Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Kelime-i Şehadet getirdi.

Amerikalı Kendra, Kübra oldu! Bayburt'ta Kelime-i Şehadet getirerek, Müslümanlığı seçti

KENDRA'YDI KÜBRA OLDU

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftüsü Bayram Danacı, Dawn Warnick'e İslamiyet hakkında bilgiler verdi, ardından Danacı, Warnick'e Kelime-i Şehadeti tekrar ettirdi. Müslüman olan Warnick ise Kübra ismini aldı.Müftü Danacı, Allah katında en güzel amellerden birinin bir insanı İslam ile buluşturmak olduğunu belirterek, "Siz şimdi İslam'a göre hayatınızda bütün günahlardan arınmış, tertemiz yepyeni bir sayfa açtınız. Müslüman olduğunuz andan itibaren geçmiş günahlarınızı Allah Teâlâ'nın bağışladığını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece yüce Allah affeder. Sadece ona yönelerek tövbe edilmeli ve bağışlanma dilenmelidir. Siz, İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun" dedi.

Amerikalı Kendra, Kübra oldu! Bayburt'ta Kelime-i Şehadet getirerek, Müslümanlığı seçti

İl Müftüsü Danacı, Kendra Dawn'a Warnick'e İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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