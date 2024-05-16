ATM kullanıyorsan bunu bilmek zorundasın! Riskli kart şifreleri açıklandı

Uzmanlar, ATM'lerde en çok ve en az kullanılan pin şifrelerini inceledi. Yetkililer, olası bir siber saldırı durumunda tehlikeli olan şifreleri sıraladı.

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ATM kullanıyorsan bunu bilmek zorundasın! Riskli kart şifreleri açıklandı

Bir siber güvenlik araştırması, banka ATM'lerinde en çok ve en az kullanılan şifreleri birleştirerek kapsamlı bir araştırma yaptı.

Yetkililer, banka müşterilerinin siber saldırganlar tarafından tehlikeye atıldığını ve ATM şifrelerinin dikkatli seçilmesi gerektiğini duyurdu.

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Araştırma ayrıca 3.4 milyon pin şifresinin araştırıldığını belirtti.

İşte En Çok Kullanılan Dört Haneli Şifreler

- 1234

- 1111

- 0000

- 1212

- 7777

- 1004

- 2000

- 4444

- 2222

- 6969

En Az Tercih Edilen Dört Haneli Şifreler

- 8557

- 8438

- 9539

- 7063

- 6827

- 0859

- 6793

- 0738

- 6835

- 8093

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