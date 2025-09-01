Beşiktaş'ta çöpte cesedi bulunan bebeğin annesi bulundu: İfadesi kan dondurdu!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde temizlik personeli tarafından çöpte, vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulunmasına ilişkin aranan anne bulundu... Adliyeye sevk edilen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde temizlik personeli tarafından çöpte, vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne Elif A. (39) adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün (31 Ağustos) sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personelinin, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi bulması üzerine başlattıkları inceleme sürüyor.

KAZAN DAİRESİNDE DOĞURDU

Ekiplerce gözaltına alınan emniyetteki ifadesinde, hamile olduğunu geç fark ettiği için bebeği aldıramadığını, yaşadığı evin kazan dairesinde kendi imkanlarıyla doğum yaptığını, daha sonra makasla kordon bağını kestiği bebeği konteynerin yanındaki kovaya çöp poşetiyle bıraktığını söylediği öğrenildi.

Mayısta eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan şüphelinin, ölen bebeğin ise dini nikahlı eşinden olduğunu söylediği belirtildi.

Şüphelinin, bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra da alışverişe gidip tekrar olay yerinden geçerek evine gittiği öğrenildi.

KIZ OLDUĞUN BELİRLENDİ

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu belirlendi.

Şüpheli Elif A, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından "birinci derece yakınını kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde 31 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi görmüştü.

Polis ve sağlık ekiplerince, vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenememişti.

Bebeğin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bebeğin annesi E.A. gözaltına alınmıştı.

