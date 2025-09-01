Av yasağı bitti: Balıkçılar 'Vire bismillah' dedi!

"Balıkçılarımızın adeta ikinci evi olan balıkçı barınaklarımız da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris ilçelerimizde toplam 13 adet balıkçı barınağı mevcuttur. Bakanlığımız ile TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında mevcut barınakların fizibilite çalışmaları ve yeni ihtiyaç duyulan bölgelerin tespiti 2024 yılında tamamlanmıştır. Boğaziçi ve Ören mahallelerimizde yeni balıkçı barınağı planlamaları süratle devam etmektedir. Yine Milas-Güllük, Bodrum-Gümbet, Marmaris-Merkez, Selimiye ve Menteşe-Akbük mahalleleri için de ön değerlendirme raporları hazırlanarak Bakanlığımıza iletilmiştir. Ayrıca 2021 yılından itibaren başlattığımız deniz dibi temizlik çalışmalarını her yıl eş zamanlı olarak sürdürüyor, denizlerimizi daha temiz, daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz. 2025 yılında küçük ölçekli balıkçılara 8,5 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı, balon balığı avlayan balıkçılara da ek destek sağlıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 285 bin yavru balığı deniz ve iç sularımızla buluşturduk, yıl sonu hedefimiz ise yarım milyonu aşmak."