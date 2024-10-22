Beşiktaş'a ikinci şok! Yıldız isim Galatasaray derbisinde oynamayacak Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşacak olan milli kaleci Mert Günok için kötü bir haber aldı. Mert, Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçıracak.