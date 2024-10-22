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Beşiktaş'a ikinci şok! Yıldız isim Galatasaray derbisinde oynamayacak

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Lyon ile karşılaşacak olan milli kaleci Mert Günok için kötü bir haber aldı. Mert, Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçıracak.

Beşiktaş'a ikinci şok! Yıldız isim Galatasaray derbisinde oynamayacak
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Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli maçı öncesinde Mert Günok şok oldu. Siyah-beyazlı takım, Konyaspor maçında sakatlanan milli kaleci Mert Günok'un durumunu açıkladı.

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Kulüp, futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendiren oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması olduğunu bildirdi.

Mert, Lyon maçını ve Galatasaray derbisini kaçıracak.

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