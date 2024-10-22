Somer Şef asgari ücretli gelemez demişti: Restoran fiyatlarını tek tek açıkladı

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, programda çok konuşulan kişi başı ücretini açıkladı. Daha önce "Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez." demişti.Somer Şef, restoranın fiyat politikasına dikkat çekti. Sivrioğlu, 'Restoranımızın fiyatları aslında çok yüksek değil. Yemek için kişi başı iki bin ila üç bin TL ödemek gerekiyor dedi.

1 4 Masterchef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda bir restoranda kişi başına ne kadar ödediğini açıkladı. 2 4 Somer Şef, "Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez" dedi.açıklamasıyla dikkati çekti. Bununla ilgili olarak, "Asgari ücretle geçinen veya orta gelirin biraz altında olan kişilerin restoranınıza gelmeleri mümkün mü?" sorusuna yanıt olarak İstanbul'daki restoranında kişi başına ödenen ücreti açıkladı.



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Sivrioğlu, "Restoranımızın fiyatları aslında o kadar yüksek değil" diye yanıtladı. Bistro tipi bir fiyat politikası oluşturmaya çalıştım. Bu nedenle bizim restoranımız lüks restoranlar sınıfında değildir. 4 4 Yanıt olarak, "Ancak tabii ki, bir yemek için kişi başı 2000-3000 TL ödemek gerekiyor" dedi. Sivrioğlu, "Amacımız fiyatlarımızın çok yüksek olmamasıydı."



