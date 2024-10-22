Somer Şef asgari ücretli gelemez demişti: Restoran fiyatlarını tek tek açıkladı
Somer Şef asgari ücretli gelemez demişti: Restoran fiyatlarını tek tek açıkladı
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MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, programda çok konuşulan kişi başı ücretini açıkladı. Daha önce "Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez." demişti.Somer Şef, restoranın fiyat politikasına dikkat çekti. Sivrioğlu, 'Restoranımızın fiyatları aslında çok yüksek değil. Yemek için kişi başı iki bin ila üç bin TL ödemek gerekiyor dedi.