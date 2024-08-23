Bakan Tekinden önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Danıştay'ın öğretmen atamalarına ilişkin kararını hazırlıklı bir şekilde beklediklerini belirterek, "Ben kendi adıma 9 Eylül tarihine yetiştirmek için bütün takvimi yürüttüm" dedi. O karar çıktıktan sonra takvimimizi başlatacağız ve süreci tamamlayacağız.dedi.

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Bakan Tekinden önemli açıklamalar! Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller kalkıyor mu?

CNN TÜRK'te canlı yayında soruları yanıtlayan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az zaman kaldığını belirten Tekin, önceki hafta, genel eğitim öğretim süreci ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili iki genel gönderinin gönderildiğini söyledi. Okulların açılmasının erteleneceğini düşünmediklerini söyleyen Tekin, "9 Eylül günü itibarıyla da normal akademik takvimimiz başlamış olacak" dedi.

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Deprem Alanlarında Çalışma

Tekin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen 11 ilin il milli eğitim müdürleriyle bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Genel anlamda 2024-2025 eğitim öğretim yılı Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde de çok şükür bir sıkıntı olmaksızın başlayacak" dedi.dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm bakanların, bakanlıkların ve kamu kurumlarının illerin deprem öncesindeki durumlarına dönmesi için seferberlik ilan ettiğini vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

Bölgede okullarımız kullanılamaz hale geldi. Onlarla ilgili prosedürlerin tamamlanması bizim çalışmamızın en önemli alanlarından biri oldu. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız bize 11 yıl boyunca 6 Şubat'tan önceki derslik ve okul sayılarını aşmamız gerektiğini bildirdi.Cumhurbaşkanımız bize bu talimatı verdi. Bununla birlikte, kendi çapımızda her ilde yüzde on artışı, yani 6 Şubat'tan itibaren yüzde on daha fazla derslik sayısına ulaşacağımızı tahmin ettik. Bu rakam bazı illerimizde daha da arttı. Derslik sayısını yüzde 15 ve yüzde 17 artırdığımız illerimiz var. Genel olarak on bir ilin tamamında yüzde on bareminin üzerindeyiz."

Tekin, depremlerden sonra 1295 okul ve 9 bin 935 derslik tamamen yıkılmış ya da ağır hasar görmüş olduğunu belirterek, "6 Şubat'tan itibaren seferberlik bilinciyle okullarımızı yapmaya başladık" dedi. Bu on bir ilde toplam 19 bin 784 derslik yeniden inşa edilecektir. Bunlar, tamamlanmış ve yakın zamanda tamamlanacak olan dersliklerle birlikte. Bu rakam çok önemlidir." dedi.

Bakan Tekin, 2 bin 324 dersliğin güçlendirmesini tamamladıklarını ve deprem bölgesinde eğitimin 9 Eylül'de sorunsuz başlayacağını açıkladı.

Yusuf Tekin, sosyal medyada bakanlıkla ilgili çok fazla spekülasyon olduğunu söyledi ve okulların açılmasının erteleneceğine dair bir gündemlerinin olmadığını söyledi. Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi 2 Eylül'de başlıyor" dedi. Okula yeni başlayan öğrencilerimiz için biliyorsunuz ki aynı hafta oryantasyon var. 9 Eylül günü itibariyle akademik takvimimiz normal olarak başlayacak." dedi.

Ara tatilin devam edip etmeyeceğine de değinen Tekin, şunları söyledi:

Kasım ve Nisan aylarında ara tatiller gerçekleşir. Ara tatillerin kaldırılmasının gündemimizde olmadığını belirtmiştik. Bir kez daha belirtelim. Bakanlık izleme ve değerlendirme departmanlarını yönetiyor. Eğitim kurumlarının her birinde izleme ve değerlendirme birimleri vardır. Oralardan gelen raporları incelediğimizi belirttik. Şu anda bunların kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir konu bize ulaşmadı. Tatil boyunca öğretmen arkadaşlarımızın uzaktan seminer dönemi etkinliklerini daha önce duyurmuştum. Onları artık yüz yüze gerçekleştireceğiz. Bu süreçte öğretmenlerimiz okullarını yeni eğitim programlarına hazırlamaya devam edecekler. Bununla birlikte, öğrenciler için tatillerin kaldırılması veya benzeri bir durum gündemimizde olmayacak."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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