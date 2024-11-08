Ara tatil bugün başlıyor! Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıkacak. 18 Kasım pazartesi günü öğrenciler okula dönecek.