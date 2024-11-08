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Ara tatil bugün başlıyor! Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıkacak. 18 Kasım pazartesi günü öğrenciler okula dönecek.

Ara tatil bugün başlıyor! Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
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Öğrenciler, birinci dönem ara tatilinden sonra 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Ara tatil seminerlerini öğretmenler okula gitmeden çevrim içi olarak tamamlayabilirler.

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Akademik yılın ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 20 Ocak 2025 Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 3 Şubat 2025 Pazartesi, ikinci dönemin başlangıcıdır.

İkincisi, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran 2025'te sona erecek.

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