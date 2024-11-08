Ara tatil bugün başlıyor! Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler, birinci dönem ara tatilinden sonra 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
Ara tatil seminerlerini öğretmenler okula gitmeden çevrim içi olarak tamamlayabilirler.
Bitcoin rekor seviyelerde! Bitcoin almak için doğru zaman mı?
Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti! Portekiz onu konuşuyor
Ev almak için şimdi tam zamanı! Ziraat Bankası konut kredisi faizlerinde indirime gitti
Akademik yılın ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 20 Ocak 2025 Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. 3 Şubat 2025 Pazartesi, ikinci dönemin başlangıcıdır.
İkincisi, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran 2025'te sona erecek.