Bitcoin rekor seviyelerde! Bitcoin almak için doğru zaman mı?

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle kripto para piyasasının lideri Bitcoin (BTC), yeni bir rekora imza atmıştı. Seçim sonrası dün akşam ABD Merkez Bankası Fed tarafından açıklanan 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından yeniden tarihi zirvesini güncelledi. Bu sabah Bitcoin'in fiyatı 76.956 dolardan 77 bin dolara yükseldi.

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Trump, kripto paralarla ilgili söylemleriyle tanınan ve seçimlerdeki başarısı nedeniyle Bitcoin'e büyük bir ivme kazandırdı. 5 Kasım'da Trump'ın yüksek delege sayısı olan eyaletlerde zafer kazanması, kripto para piyasasında ani ve hızlı bir yükselişe yol açtı.



Bitcoin, 2024 yılında altın ve hisse senetleri gibi geleneksel yatırım araçlarını geride bırakarak dikkat çekici bir performans sergiledi.