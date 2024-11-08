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Ev almak için şimdi tam zamanı! Ziraat Bankası konut kredisi faizlerinde indirime gitti

Barınma ihtiyacının artmasına rağmen, konut kredisi ile ev almayı zorlaştıran yüksek kredi faizleri ve krediye erişim zorlukları var. BDDK'nın hamlesi sonrası, Ziraat Bankası tarafından başlatılan konut kredisi faizleri indirimi, diğer bankalar tarafından da takip edildi. Konut kredisi faizlerinin düşmesi ile talep hızla arttı.

Ev almak için şimdi tam zamanı! Ziraat Bankası konut kredisi faizlerinde indirime gitti
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaklaşık bir buçuk ay önce bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ek risk ağırlığını kaldırarak faiz yükünü azalttı. Ziraat Bankası, bu girişimden sonra ilk evini alacaklar için 5 ila 10 yıl vadede yüzde 3,09 konut kredisi faizini yüzde 2,79'a çekti. Özel ve yabancı bankalarda da faiz indirimleri peş peşe geldi. Konut kredisi faizleri yüzde 2,89, 2,99 ve 2,84 olarak değişti.

Dünya Gazetesi, faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte sektörde ilk evim için konut kredisi faiz oranlarını yüzde 3'ün altına çeken dört bankayı listeledi: bir kamu, iki özel ve bir yabancı. Mevcut durumda konut kredisi faizleri %2,79 ile %6,99 arasında değişmektedir.

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AYLIK TAKSİTLERDE CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

BDDK düzenlemesinin öncesinde, 1 milyon TL'lik 120 ay vadeli kredi, aylık yüzde 4,5 faiz oranıyla ve aylık 45,300 bin TL taksit ödemesi gerektiriyordu. Faiz oranının %2,84'e düşmesiyle aynı kredi tutarında aylık taksitler 29.421 TL'ye düştü. Bu, aylık ödemede yaklaşık 16 bin TL'lik bir azalma anlamına geliyor. Yeni oranlarla, faizlerin yüzde 4,5 ve 5,5'i aştığı dönemlerde toplam geri ödeme 5,4 milyon ila 6,6 milyon TL arasında değişti.

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