“Ben Hz. Meryem” videosu sosyal medyada infial yaratmıştı: Videonun muhatabı açıklama yaptı!

Son birkaç gündür ortaya çıkan “Ben Hz. Meryem” videosu infial yarattı. Kendisini peygamber ilan ettiği iddia edildi. Umre ziyaretine giden kadının videosu paylaşılıp farklı emellerle kullanıldı.

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“Ben Hz. Meryem” videosu sosyal medyada infial yaratmıştı: Videonun muhatabı açıklama yaptı!

Sosyal medya üzerinden paylaşılan mehdilik ve şeyhlik videoları büyük tepki topluyor. Videolar kolaylıkla her yerde dolaşmasıyla ortaya istenmeyen görüntüler çıkıyor. En son olarak “Ben Hz. Meryem” videosu büyük tepkilere neden oldu.

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VİDEONUN İÇİNDEKİ KADIN AÇIKLAMA YAPTI

Videonun muhatabı olan Kübra Acar, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Sosyal medyada viral olan video hakkında iddiaları yalanladı ve şunları söyledi;

“Geçtiğimiz aylarda bir tur firması ile Umre ziyaretine katıldım. Tur kafilesi ile çekilen görüntüler tanımadığım kişiler tarafından videonun üzerine 'Ben Hz. Meryem' yazılarak paylaşılmaya başlanmıştı. Yazılan yazı, haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte hiçbir araştırma yapmadan haberi yayan basın organlarına, hakaretlere karşı yasal sürecin avukatlarım tarafından başlatıldığını kamuoyuna bildiririm.”

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