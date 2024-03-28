Emekliye promosyonda yeni süreç: Finansbank para dağıtacak

Günümüzde, vatandaşlar emekli maaşlarına yapılan ek ödemelerden memnun olmaya devam ediyor. Son günlerde emekliler için yapılan açıklamalardan biri QNB Finansbank'ın duyurusu. Finansbank, emeklilere son dakika olarak 8 bin TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

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Emekliye promosyonda yeni süreç: Finansbank para dağıtacak

İnsanlar emekli maaşlarına ek olarak yapılan ödemeleri yakından takip ediyor. Son günlerde artan açıklamalardan biri de Finansbank tarafından yapılan bir promosyon duyurusu. QNB Finansbank, son dakika olarak emeklilere 8 bin TL promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

QNB Finansbank, "Emeklilere 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" adlı bir kampanya başlattığını açıkladı. Bu ödemelerin ayrıntıları hala merak konusu. 8 bin lira nakit promosyonun yanı sıra bin 200 liraya varan ek ödüller de verilecek. Ek olarak, cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde maaşınızı şubeye gitmeden taşıyın ve 8.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanın. Emekliler, "" şeklinde yapılan duyuruya büyük ilgi gösteriyor.

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QNB Finansbank'tan 9.200 TL promosyon

İnsanlar emekli maaşlarına ek olarak yapılan ödemeleri yakından takip ediyor. Son günlerde artan açıklamalardan biri de Finansbank tarafından yapılan bir promosyon duyurusu. Son dakika olarak QNB Finansbank, emeklilere özel bir kampanya ile dikkat çekiyor. Mart ayında diğer bankaların promosyon kampanyaları devam ederken, QNB Finansbank emeklilere 8 bin TL nakit promosyon veriyor. Kampanya, emeklilerin maaşlarına ek olarak önemli avantajlar sunuyor: "8.000 TL nakit promosyonu ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL emeklilik ödülü."

Emekliler, bu kampanya ile maaşlarına ek olarak 8 bin Türk Lirası'na kadar nakit ödeme alabilecekler. Ek olarak, CardFinans Emekli kredi kartı için yıllık 1.200 TL indirim gibi ek avantajlar da mevcuttur.

Maaş aralıklarına göre yapılan ödeme tablosuna göre:

  • Aylık maaşı 0-3.499 TL olan emeklilere 4.800 TL promosyon.
  • 3.500 ila 7.499 Türk Lirası arasında maaş alan emeklilere 5.600 Türk Lirası promosyon.
  • 7.500-9.999 TL arasında aylık maaş alan emeklilere 7.200 TL promosyon.
  • Aylık maaşı 10.000 Türk Lirası ve üzeri olan emeklilere promosyon olarak 8.000 Türk Lirası verilecektir.

31 Mart tarihine kadar promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler, QNB Finansbank ile anlaşarak maaşlarını üç yıl boyunca bu bankadan alacaklarını taahhüt etmeleri halinde ödemelerini hesaplarına 3 gün içinde aktarabilirler.

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