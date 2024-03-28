Seçim sonrası doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı…

2024 yılının başından bu yana doğalgaz ve elektrik için zam haberleri sürekli çıkıyordu. Ancak Bakan Bayraktar bir zam gelmeyeceğini tekrar etti. Şimdi ise, 31 Mart yerel seçimlerin ardından zam olacağı söyleniyor.

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Seçim sonrası doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak ziyaretinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merak edilen doğal gaz ve elektrik konusuna değindi. Ayrıca Karadeniz’de devam eden çalışmalar hakkında da vatandaşı bilgilendirdi.

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YENİ ZAM GELMEYECEK

Seçimlerin ardından halk temel ihtiyaç noktasında önemli yerde bulunan doğal gaz ve elektriğe zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, açıklamasına net şekilde cevap verdi;

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“Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.”

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KARDENİZ’DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

“Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak.”

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