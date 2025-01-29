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Belediye Başkanı Ahmet Cin Muhtarlarla bir araya geldi

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, muhtarlarla değerlendirme toplantısında buluştu. Pendikli muhtarları tam kadro katıldığı toplantıda mahallelerin ihtiyaçları değerlendirilerek, sonunlarla ilgi özüm önerileri dinlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin Muhtarlarla bir araya geldi
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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, muhtarlarla değerlendirme toplantısında buluştu. Pendikli muhtarları tam kadro katıldığı toplantıda mahallelerin ihtiyaçları değerlendirilerek, sonunlarla ilgi özüm önerileri dinlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin Muhtarlarla bir araya geldi

Toplantı konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, muhtarların mahallelerindeki sorunları ve ihtiyaçları en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların görüşleri ve önerileri bizim için çok değerli. Bugün de bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik ve birlikte çözüm yolları aradık" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin Muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıda, mahallelerdeki altyapı çalışmaları, sosyal hizmetler, park ve bahçe düzenlemeleri, temizlik çalışmaları gibi konular ele alındı.

Muhtarlar, mahallelerindeki sorunları ve taleplerini Başkan Cin'e iletti.

Belediye Başkanı Ahmet Cin Muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarların ilettiği sorunları tek tek not alan başkan Ahmet Cin, "Pendik için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızla el ele vererek mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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