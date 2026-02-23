Başkan Bingöl’den ‘Sıfır Atık’ çağrısı: Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasının büyük önem taşıyor

Tuzla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kent genelindeki ambalaj atığı konteynerlerinin sayısını iki katına çıkardı. Çalışmayla birlikte geri dönüşüm kapasitesinin artırılması ve ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yaptığı açıklamada ilçede günlük yaklaşık 400 ton çöp toplandığını belirterek, bu miktarın yarısını ambalaj atıklarının oluşturduğuna dikkat çekti. Günlük 200 ton ambalaj atığının geri dönüşüme kazandırılamadığını ifade eden Bingöl, göreve geldikleri günden bu yana bu alanda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Başkan Bingöl, “Kıymetli Tuzlalı komşularım, Tuzlamızda günlük 400 ton çöp topluyoruz. Topladığımız çöplerin aslında yarısı ambalaj atığı. Günlük 200 ton ambalaj atığını geri dönüşümde kullanamıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, göreve geldiğimiz günden bu yana çok ciddi çalışmalar ortaya koyarak ambalaj atığı konteyner sayısını iki katına çıkardı” dedi.

Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bingöl, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: “Ambalaj atığı konteynerlerine; kâğıt-karton, plastik, cam, metal ve kompozit atıkları ayrıştırmadan atabilirsiniz. Yapmamız gereken şey çok basit; evsel atıklarla ambalaj atıklarını birbirinden ayırmak.”

Vatandaşların konteynerlerin konumlarına TuzlAtık mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceğini belirten Bingöl, uygulama aracılığıyla elektronik atık ve evsel atık yağların toplanması için de başvuru yapılabildiğini ifade etti. Ayrıca 444 0 906 numaralı çağrı merkezi ve online kanallar üzerinden de belediyeye ulaşılabileceğini kaydeden Bingöl, tüm Tuzlalıları ambalaj atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme destek vermeye davet etti.