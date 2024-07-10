Behzat Ç. oyuncusu belediye başkanı olmuştu: 15 Temmuz kararı tepkiye yol açtı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olan Erdal Beşikçioğlu, Ankara Etimesgut Belediyesi Başkanı olmuştu. Göreve geldikten sonra dikkat çeken Behzat Ç. oyuncusu skandal bir 15 Temmuz kararı aldı.

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Behzat Ç. oyuncusu belediye başkanı olmuştu: 15 Temmuz kararı tepkiye yol açtı

CHP’li Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişim etkinliği hakkında çok konuşulacak bir karar aldı. 15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi püskürtülmüştü.

Etimesgut ilçesi de direncin önemli sembollerinden olmuştu. Şimdi o ilçede 15 Temmuz anma etkinliği yapılmayacak.

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İLÇEDE ETKİNLİK YAPILMAYACAK

15 Temmuz etkinliği yapmayacak olan Etimesgut Belediyesi, 2 Temmuz’da Zumba Festivali yapmıştı. Ayrıca aynı belediye 20 Temmuz Dünya Satranç Günü için etkinlik kararı verdi. 15 Temmuz’u anma etkinliği ise es geçiliyor. İşte belediyeden yapılan açıklama;

“Belediye Meclisinin 03/06/2024 tarih ve 181 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza müşterek havale edilen işlemli dosya incelendi. Konu üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup raporumuz Yüce Meclis'in görüşüne arz olunur.”

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