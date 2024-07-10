Türkiye, nüfus bakımından ilk 20’de: İşte dikkat çeken rapor…

Dünya Nüfus gününde çok dikkat çeken bir rapor yayınlandı. Türkiye’ninde üst sıralarda olduğu raporda dünya ülkelerinin nüfusu paylaşıldı. Çocuk nüfusunda ise bir kıta çok dikkat çekti. İşte detaylar…

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Türkiye, nüfus bakımından ilk 20’de: İşte dikkat çeken rapor…

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

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TÜRKİYE, 18. SIRADA YER ALDI

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2023 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,7'sini oluşturdu.

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Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu.

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ÇOCUK NÜFUSU AFRİKA KITASINDA

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler, %55,5 ile Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeleri %54,2 ile Çad ve %54,0 ile Mali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %13,9 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi %14,1 ile Japonya, %14,2 ile Singapur izledi.

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Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2023 yılında %29,8 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının %26,0 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

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TÜRİKYE, ÇOCUK NÜFUSUNDA AVRUPA LİDERİ

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %23,3 ile İrlanda, %21,0 ile İsveç ve %20,7 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %15,1 ile İtalya, %15,6 ile Malta ve %16,0 ile Portekiz oldu.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,0 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

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