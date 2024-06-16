Bayramda hava nasıl olacak? Bayramın ilk günü hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Haziran 2024 Pazar günü İstanbul'un hava durumunu şu şekilde tahmin ediyor.

Hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 24 ila 29 derece arasında olacak. Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde hava durumu değişecek. Kuzeydoğu yönünden hafif rüzgar (15-25 km/saat) bekleniyor. Detaylar şu şekildedir:

Partik ve Çok Bulutlu Bölgeler: Orta Karadeniz kıyı illeri, Doğu Karadeniz, Zonguldak, Bartın, Karabük, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Toroslar Mevkii Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış: Rize, Trabzon, Gümüşhane, Kars, Artvin kıyı kesimleri, Bayburt'un batı çevresi ve Erzincan'ın kuzeyi Toz Taşınımı: Güneydoğu Anadolu'nun güneyi Özellikle şu yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına tehlikesi vardır:

Engelli öğretmen atamaları ne zaman olacak?

Derslerinde başarılı öğrencilere ödül var! Takdir ve Teşekkür alan öğrenciye destek ödemesi

1500 liraya kadar indirimli fatura ödeyebilirsiniz! O banka sayesinde faturalarınızı ucuza ödeyin

Rize, Trabzon, Gümüşhane, Kars ve Artvin'in kıyı bölgeleri ve Bayburt'un batı çevresi ve Erzincan'ın kuzey çevresi bu bölgelerde yaşayanlar ve seyahat edenler için çok önemlidir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Güney Ege'de rüzgarın kuzeybatı yönlerinden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi beklendiğinden, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olun.

Haberin Devamı

Bayramın ilk günü olan 16 Haziran 2024 Pazar günü, tatilcilerin hava durumuyla ilgili endişelerinin artması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 24 ila 29 derece olacak ve yağış beklenmiyor. Ancak kuzey ve doğuda sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.