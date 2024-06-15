Derslerinde başarılı öğrencilere ödül var! Takdir ve Teşekkür alan öğrenciye destek ödemesi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine takdir veya teşekkür belgesi alan öğrencilere karşılıksız olarak 10 bin 200 TL'ye kadar karne verilecektir. Başarılı öğrencilere destek sağlanıyor.

Destek Ödemeleri

Pek çok öğrenci ve veli, bu destek ödemesinin ne kadar olacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda endişeleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl yaptığı açıklamada, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar destek sağlanacağını ve yükseköğretim öğrencilerine asgari ücret tutarında destek sağlanacağını belirtti. Okulların kapanmasıyla birlikte bu yıl da destek ödemeleri yeniden gündeme geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl yaptığı açıklamaya göre, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek sağlanacak. Bu oran yaklaşık 10 bin 200 TL. Bu nedenle, başarılı öğrenciler yaz tatilinde bu yardımdan yararlanabilecekler.

Karne Parası Başvurusu

Başarı teşvik paketi, ilk dönemin sonunda ve yaz tatilinde yılda iki kez veriliyordu. Öğrencilerin yaşadığı ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri başvuruları alıyordu. Bununla birlikte, bu yıl konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da herhangi bir resmi açıklama yapmadı.