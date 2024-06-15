Engelli öğretmen atamaları ne zaman olacak?

Bakan Tekin, engelli memur atamalarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Engelli Öğretmen Atamaları

Engelli öğretmen atamaları için 2024 yılı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruları almaya başlamışken, engelli öğretmen atamaları konusundaki beklentiler de artmıştır. Bakan Tekin, bir canlı yayında konuyla ilgili olarak, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendilerine tahsis edilen kadro sayısını bakanlıklar arasında paylaştırıyor" dedi. Bu işlemler tamamlandığında, engelli öğretmenlerimizin atanması için gerekli adımları açıklayacağız."

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Personel ve Branşlar Henüz Açıklanmadı

Başvuru kılavuzu, engelli öğretmen atamaları için kadro ve branş dağılımlarını içerir. Başvuru süreci, kadro ve branş detaylarının açıklanmasıyla netleşecek. Adaylar, MEB'den gelecek açıklamaları merakla bekliyor.

Engelli Öğretmen Atama Takvimi 2024

Başvuru kılavuzu yayınlandığında, engelli öğretmen adayları için 2024 atama takvimi belli olacak. Bakan Tekin, "O süreç tamamlanınca, engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyuracağız" dedi.