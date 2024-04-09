Bayram tatilinin acı bilançosu: 12 ölü, 1966 yaralı

Bayram tatilinin acı bilançosu yürek burktu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

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Bayram tatilinin acı bilançosu: 12 ölü, 1966 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bayram tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, ilk iki günde meydana gelen kazalarla ilgili de bilgi verdi.7 Nisan 2024 Pazar, Bayram tatilinin ikinci gününde, 24 saatlik sürede 72 trafik kazası meydana geldi ve 408 bin 796 araç denetlendi.

19 488 araç hız ve radar işlemi, 33 145 araç ise ek işlemler gördü. Kazalarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara da değinen Yerlikaya, şunları söyledi:

Bayram tatilinin ilk iki gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 12 vatandaşımız öldü. 1966 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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