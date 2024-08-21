Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!

Batman'ın Kozluk ilçesinde düğüne gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu araç kaza yaptı. Yaşanan feci kazada elinin annesi, babası, kız kardeşi ve halası, hayatını kaybetti.

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Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!

Batman'ın Kozluk ilçesinde düğüne gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu araç kaza yaptı. Yaşanan feci kazada elinin annesi, babası, kız kardeşi ve halası, hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde düğün yolunda pikap ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verildi.

Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesine düğüne gitmek için yola çıkan Medeni İba yönetimindeki 06 FC plakalı pikap ile Mehmet Şirin A. idaresindeki 23 BF 009 plakalı tır, Batman'nın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Medeni İba (52) ile pikapta bulunan eşi Remziye İba (58) ve ablası Mensure Güler (58) olay yerinde yaşamını yitirdi. Özel bir araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kızı Nesliha İba (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Sulubağ köyüne defnedilmek üzere götürüldü. Gelinin annesi, babası, kız kardeşi ve halası, yakınları tarafından dün gece saatlerinde toprağa verildi.

Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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