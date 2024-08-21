Hapise girmesi gibi çıkması da olay oldu: Dilan Polat'a yasak geldi!

Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından dolayı tutuklu olarak yargılandığı mahkemede, tahliye edilmesinden sonra önemli gelişmeler yaşandı.

Dilan Polat, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

ÇIKAR ÇIKMAZ EŞİ ENGİN POLAT'I ZİYARET ETTİ

Dilan Polat cezaevinden tahliye olur olmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Çocukları ve kardeşi Sıla Doğu ile Engin Polat'ın yanına giden Dilan Polat'ın kocası Engin Polat ile görüşü yaklaşık bir saat sürdü.

"KESİNLİKLE RÖPORTAJ VERMEYECEKSİN"

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; aylar sonra ilk defa birbirlerini gören çift uzun süre gözyaşı döktü. Polat'ın eşine "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" dediği öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

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