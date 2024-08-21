Türkiye'de kaç milyon Suriyeli ve mülteci var? Resmi rakamlar duyanları şok etti

Göç İdaresi Başkanlığı, "Türkiye'de 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu" iddiasının kanıtsız olduğunu açıkladı.

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Türkiye'de kaç milyon Suriyeli ve mülteci var? Resmi rakamlar duyanları şok etti

Bir televizyon programında Türkiye'deki yabancı nüfusa ilişkin söylentiler hakkında Başkan bir açıklama yaptı.

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Başkanlığın internet sitesi, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayısını şeffaf bir şekilde yayınladı ve bu sayılar her hafta güncellendi. Açıklamada, "Ülkemizde bugün 3 milyon 99 bin 524'ü geçici koruma altında bulunan Suriyeliler, 221 bin 353'ü uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılar ve 1 milyon 104 bin 353'ü ikamet izniyle kalan yabancılar olmak üzere toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı bulun Programda iddia edildiği gibi ülkemizde 7 milyon Suriyeli ve 13 milyon yabancı olduğu iddiası tamamen yalan ve kanıtsızdır." ifadelerini kullandılar.

Açıklama şöyleydi:

BM İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisinin (OCHA) verilerine göre Suriye'de 23,5 milyon insan yaşamaktadır. Bunların 6,5 milyonu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre Türkiye'de ve Lübnan, Almanya, Ürdün, Irak, Mısır, Avusturya, İsveç ve Yunanistan'da yaşamaktadır. Başkanlığımız tarafından açıklanan uluslararası kuruluşların sayıları ortadayken, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan sayıları kamuoyuna gerçekmiş gibi göstermek iyi niyetle asla bağdaşmaz ve dezenformasyon amaçlıdır."

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