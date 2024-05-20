Sadece maaşını taşı 18 bin TL al! Yapıkredi emekliye para dağıtacak

Milyonlarca emekli, finansal sorunlarını çözmeye çalışırken, bankaların promosyon kampanyaları da büyük ilgi görüyor. Yapı Kredi Bankası, 31 Mayıs tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca bankaya kalma taahhüdü veren emekli müşterilere 18 bin TL'ye kadar nakit ödeme sağlayacak.

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Yapı Kredi Bankası'nın emekli ikramiyesi

Maaş transferi, banka şubelerinden, müşteri iletişim numaralarından ve internet üzerinden gerçekleştirilecek. Maaşlar bankaya aktarıldıktan ve hesaba tam olarak yatırıldıktan sonra ödemeler üç gün içinde otomatik olarak yapılacaktır.