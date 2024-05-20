Sadece maaşını taşı 18 bin TL al! Yapıkredi emekliye para dağıtacak

Yapıkredi emekliye para dağıtacak. Yapıkredi emekliye para dağıtacak. Yeni kampanya başladı.

YAYINLAMA
Google News
Sadece maaşını taşı 18 bin TL al! Yapıkredi emekliye para dağıtacak

Milyonlarca emekli, finansal sorunlarını çözmeye çalışırken, bankaların promosyon kampanyaları da büyük ilgi görüyor. Yapı Kredi Bankası, 31 Mayıs tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca bankaya kalma taahhüdü veren emekli müşterilere 18 bin TL'ye kadar nakit ödeme sağlayacak.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü! Neden düştü, Reisi yaşıyor mu, bulundu mu?İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü! Neden düştü, Reisi yaşıyor mu, bulundu mu?

Ağrısı olan kelle paça içsin! Çorbanın bu faydasını kimse bilmiyorAğrısı olan kelle paça içsin! Çorbanın bu faydasını kimse bilmiyor

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de güncel puan durumuFenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de güncel puan durumu

Yapı Kredi Bankası'nın emekli ikramiyesi

Maaş transferi, banka şubelerinden, müşteri iletişim numaralarından ve internet üzerinden gerçekleştirilecek. Maaşlar bankaya aktarıldıktan ve hesaba tam olarak yatırıldıktan sonra ödemeler üç gün içinde otomatik olarak yapılacaktır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu kez çalışana promosyon var! İş Bankası çalışana özel promosyon veriyor
Bu kez çalışana promosyon var! İş Bankası çalışana özel promosyon veriyor
Kamu bankaları emekliye özel kredi veriyor! 35 bin TL kredi fırsatı
Kamu bankaları emekliye özel kredi veriyor! 35 bin TL kredi fırsatı
Sadece 3 günde 12 bin TL alabilirsiniz! Fibabanka başvuruları tekrar açtı
Sadece 3 günde 12 bin TL alabilirsiniz! Fibabanka başvuruları tekrar açtı
2013’ten bu yana ons gümüşten ilk rekor: Hafta için en yüksek seviyesini gördü…
2013’ten bu yana ons gümüşten ilk rekor: Hafta için en yüksek seviyesini gördü…
Son Haberler
Sadece maaşını taşı 18 bin TL al! Yapıkredi emekliye para dağıtacak
Sadece maaşını taşı 18 bin TL al! Yapıkredi emekliye para dağıtacak
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü! Neden düştü, Reisi yaşıyor mu, bulundu mu?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü! Neden düştü, Reisi yaşıyor mu, bulundu mu?
Yaz ne zaman gelecek, sıcaklıklar ne zaman artacak? 20 Mayıs Pazartesi Hava durumu
Yaz ne zaman gelecek, sıcaklıklar ne zaman artacak? 20 Mayıs Pazartesi Hava durumu
Bugün burç yorumları neler? 20 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugüne dikkat!
Bugün burç yorumları neler? 20 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugüne dikkat!
Evde Bakım Yardımı yattı mı? Evde Bakım maaşı yatan iller
Evde Bakım Yardımı yattı mı? Evde Bakım maaşı yatan iller
Yapıkredi kurban bayramı öncesi desteği açıkladı! 1200 lira destek ödemesi yapılacak
Yapıkredi kurban bayramı öncesi desteği açıkladı! 1200 lira destek ödemesi yapılacak
Çok Okunanlar
Bugün burç yorumları neler? 20 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugüne dikkat!
Bugün burç yorumları neler? 20 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları | O burç sahipleri bugüne dikkat!
Yaz ne zaman gelecek, sıcaklıklar ne zaman artacak? 20 Mayıs Pazartesi Hava durumu
Yaz ne zaman gelecek, sıcaklıklar ne zaman artacak? 20 Mayıs Pazartesi Hava durumu
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü! Neden düştü, Reisi yaşıyor mu, bulundu mu?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü! Neden düştü, Reisi yaşıyor mu, bulundu mu?
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu mu? Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Süper Lig'den hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu mu? Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar 2024
Vakıfbank 20 maaşa kadar kredi veriyor! Hemen başvuru yapın
Vakıfbank 20 maaşa kadar kredi veriyor! Hemen başvuru yapın
Altın yeniden çıldırdı? Bugün güncel altın fiyatları ne kadar, 18 Mayıs 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Altın yeniden çıldırdı? Bugün güncel altın fiyatları ne kadar, 18 Mayıs 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
MHP'den CHP'ye geçen Silifke belediyesi ay-yıldızlı bayrak anıtını ucube diyerek kent meydanından kaldırdı
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İBB meclisini eline geçiren Ekrem İmamoğlu İstanbullu'nun musluk suyuna büyük zam yapmaya hazırlanıyor
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!