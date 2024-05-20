Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldü! Düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan dönüşü beraberindeki heyetin içinde olduğu helikopterin kaza kırım sonrası kaybolması sonucu Türkiye'nin de katıldığı aramalar sonucu düşen helikopterin enkazına ulaşıldığı helikopterin tamamen yandığı Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI

Dün öğle saatlerinde Reisi'nin helikopterinin yoğun sis nedeniyle sert iniş yaptığı ve ekiplerin helikoptere ulaşmaya çalıştığı duyurulmuştu. Bu sabah 07.00'de İranlı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.

AKINCI İHA, ISI KAYNAĞI TESPİT ETTİ

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

AKINCI BULDU, ENKAZA ULAŞILDI

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.IRNA, Akıncı'nın enkazın yerini tespit ederek İranlı yetkililere bildirdiğini belirtti. Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.

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"ENKAZDA YAŞAM BELİRTİSİ YOK"

İran Kızılayı Başkanı düşen helikopterin enkazına doğru ilerlediklerini ve durumun iyi görünmediğini bildirdi.

HELİKOPTER TAMAMEN YANDI

İran Devlet Televizyonu, ulaşılan enkazda hayatta olan kimsenin olmadığını belirtti.

İranlı yetkililer, helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatta olma beklentisinin düşük olduğunu belirtti. Yetkililer helikopterin tamamen yandığını da söyledi.

REİSİ VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖLDÜ

İran Kızılayı, Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopterin enkazına ulaştı. İranlı yetkililer ise Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı'nın kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.​

AZERBAYCAN'A GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

HAMANEY'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İranlılardan endişeye kapılmamalarını istedi.

Hamaney, televizyondan yayınlanan konuşmasında devletin işleyişinde aksaklık yaşanmacağını belirtti.