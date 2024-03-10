CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''

CHP ile DEM Parti arasında seçimlerde iş birliği var mı yok mu tartışmaları sürerken CHP' Lİ Belediye Başkan Adaylarında son günlerde DEM Parti hakkında yapılan açıklamalar iki parti arasında krize neden oldu.

CHP'de DEM Parti'yi hedef alan söylemler devam ediyor. Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın ardından CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da DEM Partiliyi ağır bir şekilde eleştiren bir söylemle hedef aldı.

"DEĞİL İŞBİRLİĞİ DEM PARTİLİ İLE AYNI KALDIRIMDA YÜRÜMEM"

Özcan Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada önce "Ben DEM Partisi'yle işbirliği yapılamaması görüşündeyim" dedi, ardından "Ben bırakın işbirliği yapmayı, DEM Partililerle aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın ayrımcı konuşması şöyle:

"Ben DEM Partisi'yle işbirliği yapılmaması görüşündeyim. Bolu'da zaten böyle bir şey söz konusu değil, olmaz da. Başkası farklı düşünebilir, Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı düşünceler de olabilir. Ben DEM Partililerle bırakın işbirliği yapmayı, aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum. Etnik milliyetçilik yapanlarla benim işim olmaz."

KÖKSAL'IN DEM PARTİ HAKKINDA SÖZLERİ

Tanju Özcan'ın sözlerinden önce CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile ilgili ayrımcı sözler sarf etmişti.

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Önceki gün (6 Mart) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köksal’ın sözlerini ‘sürçülisan olmuş’ diyerek düzeltmişti: “Afyon Belediyesi’nin de Uşak Belediyesi’nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır.”

Köksal’sa Özgür Özel’i yalanlamış, “Ben bir dil sürçmesi sonucu değil verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim. Bu sözümün de arkasındayım” demişti. Burcu Köksal daha sonra Twitter’dan Özel’e meydan okumuştu.

Ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal’a yönelik, “Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti” demişti.

Özgür Özel de konuşmasında belediye başkanlarının yurttaşlara eşit hizmet vereceğine dair taahhütname imzalayacaklarını söylemişti.

CHP de, Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye ilişkin ayrımcı sözleri üzerine yazılı açıklama yaparak "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık. Tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından yoksun bırakılmayacak" dedi.

Öte yandan Köksal, peş peşe açıklamalar yaparak "DEM Parti ile yönetmeyeceğim" vurgusuna devam etti.