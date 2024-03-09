Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar sonra o cümleyi tekrar kullandı: Salonda alkış tufanı koptu…

Cumhurbaşkanı, Haliç Üniversitesi’nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı’nın programına katıldı. İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu düzenledi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı’da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda söz aldı. İsrail’e yüklenen Recep Tayyip Erdoğan, yıllar sonra yeniden “one minute” çıkışı yaptı. İşte Erdoğa’ın sözleri…

AYNI YERDE DİMDİK DURUYORUM

“Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız.Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' diyerek duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır. Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

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Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok bölgesinde insani dramların yaşandığı bir dönemde karşılıyoruz. Gazze'de yaşananlar tahammül sınırını aşmıştır. Terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimize yönelik bir soykırım politikası uygulamaktadır. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı.

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Öyle manzara şahit olduk ki uluslararası hukuka asgari düzeyde saygı gösteren bir devletin bunları yapabilmesi mümkün değil. İsrail yönetimi adını, günümüzün Nazileri olarak Hitlerin, Mussolini'nin modern dönemin canilerinin yanına eklemişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız.”

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