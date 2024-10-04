Başkan Cin'den Esenyalılara müjde! Kemiklidere İmar Uygulaması Tamamlandı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin “Esenyalı Kemiklidere İmar Uygulaması” Tamamlandı diyerek yaptığı açıklama ile Esenyalılılara müjdeyi veri.

"Esenyalı'ya Hayırlı Olsun"

Kent genelinde imar uygulamalarını sürdürerek vatandaşların sorunlarını çözmeyi sürdüren Pendik Belediyesi, “Esenyalı Kemiklidere İmar Uygulaması” çalışmasını tamamladı. Çalışma sonrası 26 hektarlık bölgedeki imar uygulaması askıya çıkarıldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin hayırlı olsun dileklerini sunarak; “Vatandaşlarımız Muhtarlıklarımızda ve Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde Askı Haritalarını inceleyebilir ve taleplerini Belediyemize iletebilirler. Yapılan çalışmanın öncelikle bölge halkına ve Pendik’imize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

11 Ekim’e kadar askıda kalacak

“Esenyalı Kemiklidere İmar Uygulaması”na yönelik bilgilendirme haritası askıya çıkarıldı. Hak sahipleri bilgi almak ya da talep ve önerilerde bulunmak için 11 Ekim’e kadar Pendik Belediyesinin merkez binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurabilecek. Bilgilendirme haritası aynı zamanda Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalle muhtarlıklarında yer alacak.