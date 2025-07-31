Başkan Ahmet Cin, bir mülkiyet sorununu daha çözüme kavuşturdu



Başkan Ahmet Cin, Pendik’te yıllardır süren bir mülkiyet sorununu daha çözüme kavuşturdu. 1.431 parselde yaklaşık 7 bin hissedarı ilgilendiren, kamuoyunda “257 davası” olarak bilinen mülkiyet davası, Pendik Belediyesi’nin girişimi ve Hazine ile sağlanan uzlaşmayla sonuçlandırıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Vatandaşlarımızın yıllardır süren mağduriyetini sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu adım, şehrimize yakışır, afete dayanıklı yeni yapıların önünü açacak.” dedi.

Pendik’te uzun süredir devam eden ve kamuoyunda “257 davası” olarak bilinen mülkiyet sorunu, Pendik Belediyesi ile Hazine arasında varılan uzlaşmayla çözüme kavuştu. Toplam 1.431 parseli ve yaklaşık 7 bin hissedarı ilgilendiren dava süreci, Belediye Başkanı Ahmet Cin’in girişimleri ve ilgili bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda sona erdirildi.

Belediye, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yargı kararını beklemeden uzlaşma yoluna giderek, dava şerhini kaldırdı. Böylece mülkiyet üzerindeki hukuki engel ortadan kalktı. Kararla birlikte, kentsel dönüşüm projelerinde davadan dolayı beklemek zorunda kalan vatandaşlar için büyük bir engel aşılmış oldu.

Uzlaşıyla birlikte, ada bazında parsel birleştirmesi yapan hak sahipleri emsal haklarından yararlanarak dönüşüme katılabilecek. Dolaylı olarak yaklaşık 50 bin kişiyi etkileyen bu gelişmeyle hem mülkiyet hem de şehircilik açısından önemli bir adım atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada hak sahiplerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Emlak Birimi’ne başvurarak satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

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“Yıllardır süren mağduriyetini sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın yıllardır süren mağduriyetini sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize yakışır, afete dayanıklı yeni yapıların önünü açacak bu adımın Pendik’imize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.