Bartın'da korkunç kaza: Tatil dönüşü bindikleri otomobil 5 gence mezar oldu!

Bartın'da korkunç kaza: Tatil dönüşü 5 gencin bindikleri otomobil kontrolden çıkınca karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada, 5 genç sıkıştıkları otomobilde feci şekilde can verdi.

Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi.

OTOMOBİL KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYONUN ALTINA GİRDİ

İnkumu tatil beldesinden Bartın'a doğru giden Özgür Çomak (22) yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ümit K. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Özgür Çomak ile yanındaki Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.

AİLELERİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bartın Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından 5 arkadaşın cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Bartın Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından 5 arkadaşın cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Murat Can Körükçü Kurucaşile Tekkeönü köyünde, sürücü Özgür Çomak Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde, Koray Uğuz merkeze bağlı Tabanözü köyünde, Rahmi Can Odabaş Çaydüzü Mahallesi’nde, Berat Kaya da Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

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TATİLDEN DÖNERKEN KAZA YAPTILAR

Kazada ölen 5 kişinin liseden arkadaş oldukları, Bartın Üniversitesi’nde de aynı dönemde farklı bölümlerde eğitim görüp mezun oldukları belirtildi. Arkadaş grubunun İnkumu tatil beldesine gezmeye gittikleri, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Haber7

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