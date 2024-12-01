İstanbul'da su sorunu büyüyor! İSKİ korkutucu rakamları açıkladı
İstanbul’da barajların doluluk oranı %28,13’e düştü. İSKİ verilerine göre, nisan ayında %82,62 olan oran ciddi bir azalma gösterdi. Detaylar ve geçmiş yılların istatistikleri haberimizde.
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları alarm vermeye devam ediyor. 1 Aralık itibarıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı %28,13 seviyesine geriledi. Bu oran, yılın en yüksek doluluk seviyesi olan nisan ayında kaydedilen %82,62’ye kıyasla ciddi bir düşüşü işaret ediyor.
Barajlardaki Su Seviyeleri
İstanbul genelindeki barajlarda ölçülen doluluk oranları şu şekilde:
- Alibey Barajı: %9,37
- Büyükçekmece Barajı: %28,42
- Darlık Barajı: %29,52
- Elmalı Barajı: %58,07
- Istrancalar Barajı: %29,42
- Kazandere Barajı: %8,51
- Pabuçdere Barajı: %5,59
- Sazlıdere Barajı: %36,82
- Terkos Barajı: %33,93
- Ömerli Barajı: %28,55
Melen ve Yeşilçay Destek Oluyor
Su ihtiyacını karşılamak için Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl yaklaşık 445 milyon metreküp su alındı. Ayrıca, içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı 1 milyar metreküpü aştı.
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Geçmiş Yıllarla Kıyaslama
İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 1 Aralık tarihli doluluk oranlarının yıllara göre değişimi şu şekilde:
- 2014: %45,26
- 2015: %63,98
- 2016: %37,01
- 2017: %54,53
- 2018: %56,56
- 2019: %35,60
- 2020: %24,50
- 2021: %41,43
- 2022: %34,64
- 2023: %33,02
- 2024: %28,13
İstanbul’un mevcut su seviyesi, son 10 yılın en düşük oranlarından biri olarak kayıtlara geçti.