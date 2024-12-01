İstanbul'da su sorunu büyüyor! İSKİ korkutucu rakamları açıkladı

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları alarm vermeye devam ediyor. 1 Aralık itibarıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı %28,13 seviyesine geriledi. Bu oran, yılın en yüksek doluluk seviyesi olan nisan ayında kaydedilen %82,62’ye kıyasla ciddi bir düşüşü işaret ediyor.

Barajlardaki Su Seviyeleri

İstanbul genelindeki barajlarda ölçülen doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı: %9,37

Büyükçekmece Barajı: %28,42 %28,42

Darlık Barajı: %29,52

Elmalı Barajı: %58,07

Istrancalar Barajı: %29,42

Kazandere Barajı: %8,51

Pabuçdere Barajı: %5,59

Sazlıdere Barajı: %36,82

Terkos Barajı: %33,93

Ömerli Barajı: %28,55

Melen ve Yeşilçay Destek Oluyor

Su ihtiyacını karşılamak için Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl yaklaşık 445 milyon metreküp su alındı. Ayrıca, içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı 1 milyar metreküpü aştı.

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Geçmiş Yıllarla Kıyaslama

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 1 Aralık tarihli doluluk oranlarının yıllara göre değişimi şu şekilde:

2014: %45,26

2015: %63,98

2016: %37,01

2017: %54,53

2018: %56,56

2019: %35,60

2020: %24,50

2021: %41,43

2022: %34,64

2023: %33,02

2024: %28,13

İstanbul’un mevcut su seviyesi, son 10 yılın en düşük oranlarından biri olarak kayıtlara geçti.