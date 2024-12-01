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İstanbul'da su sorunu büyüyor! İSKİ korkutucu rakamları açıkladı

İstanbul’da barajların doluluk oranı %28,13’e düştü. İSKİ verilerine göre, nisan ayında %82,62 olan oran ciddi bir azalma gösterdi. Detaylar ve geçmiş yılların istatistikleri haberimizde.

İstanbul'da su sorunu büyüyor! İSKİ korkutucu rakamları açıkladı
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İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları alarm vermeye devam ediyor. 1 Aralık itibarıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı %28,13 seviyesine geriledi. Bu oran, yılın en yüksek doluluk seviyesi olan nisan ayında kaydedilen %82,62’ye kıyasla ciddi bir düşüşü işaret ediyor.

Barajlardaki Su Seviyeleri
İstanbul genelindeki barajlarda ölçülen doluluk oranları şu şekilde:

  • Alibey Barajı: %9,37
  • Büyükçekmece Barajı: %28,42
  • Darlık Barajı: %29,52
  • Elmalı Barajı: %58,07
  • Istrancalar Barajı: %29,42
  • Kazandere Barajı: %8,51
  • Pabuçdere Barajı: %5,59
  • Sazlıdere Barajı: %36,82
  • Terkos Barajı: %33,93
  • Ömerli Barajı: %28,55

Melen ve Yeşilçay Destek Oluyor
Su ihtiyacını karşılamak için Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl yaklaşık 445 milyon metreküp su alındı. Ayrıca, içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı 1 milyar metreküpü aştı.

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Geçmiş Yıllarla Kıyaslama
İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 1 Aralık tarihli doluluk oranlarının yıllara göre değişimi şu şekilde:

  • 2014: %45,26
  • 2015: %63,98
  • 2016: %37,01
  • 2017: %54,53
  • 2018: %56,56
  • 2019: %35,60
  • 2020: %24,50
  • 2021: %41,43
  • 2022: %34,64
  • 2023: %33,02
  • 2024: %28,13

İstanbul’un mevcut su seviyesi, son 10 yılın en düşük oranlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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