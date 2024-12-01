Suriye'nin kuzeyindeki sıcak gelişmeler: Tel Rıfat düştü!

Suriye'nin kuzeyindeki sıcak gelişmeler: Terör örgütü PKK/YPG'nin ikmal hatlarını kesen SMO, Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alarak çok sayıda köyü de teröristlerden temizledi.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu" devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin ikmal hatlarını kesen SMO, Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alarak çok sayıda köyü de teröristlerden temizledi.

Güvenlik kaynakları, Suriye'de rejim güçlerinin çekilmesinin PKK/YPG'ye alan açtığını, Suriye Milli Ordusu'nun ise terör koridoruna engel olduğunu açıkladı.

ESAD PKK/YPG'DEN DESTEK İSTEDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep’e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durumun ardından Suriye rejimi, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG’den destek istedi. Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat’ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat’ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geçti.

TERÖR KORİDORU PLANI DEVRE DIŞI! TEL RIFAT TAM KUŞATMAYA ALINDI

Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat olarak gören terör örgütü PKK/YPG ise Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu.

İşte saat saat Suriye'nin kuzeyindeki sıcak gelişmeler:

16.26 - Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı'nı teröristlerden kurtardı.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken, ilerleyişini sürdürüyor.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI HASTANEYİ VURDU

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Halep ilindeki Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirerek, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kesti.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat sahasında 3 köyü teröristlerden kurtardı.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU BAŞLADI!

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. SMO operasyon kapsamında, Halep'teki Askeri Havaalanı'nı ele geçirerek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattını kesti.

PLANI ÖSO BOZDU

Muhaliflerin Halep’e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG’nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlattı. Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG’nin Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

TEL RIFAT'TAKİ DURUM

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

RUS JETLERİ 2016'DAN BU YANA İLK KEZ HALEP'İ VURDU

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, “Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefik gruplar şehrin büyük bir bölümünü, hükümet merkezlerini ve hapishaneleri kontrol altına aldı” açıklamasını yaptı.

Reuters'a konuşan iki Suriyeli askeri kaynak da Rus ve Suriye jetlerinin, Halep'in bir banliyösündeki muhalifleri bombaladığını bildirdi.

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE ÇATIŞMALARA MÜDAHİL DEĞİL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.

Türkiye’nin Suriye sınırında gerekli tedbirleri aldığını belirten Hakan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" diye ekledi.

Kaynak: Haber7

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