Gıda satışında yeni dönem başlıyor! O ifadeleri kullanmak yasaklanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve yanıltılmasının önlenmesini hedefleyen Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzunu yeniledi. Yeni düzenlemeler, gıda işletmelerine rehberlik etmek ve denetimlerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlandı.

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Uygulama İçin Son Tarih: 31 Aralık 2026

Gıda işletmecileri, yeni hükümlere 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlamak zorunda olacak. Bu tarihten itibaren, yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyecek.

Yanıltıcı Etiketlemeye Son

Düzenlemeyle, gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadelere kesin olarak yasak getirildi. Gıda etiketlerinde yer alacak marka, isim, terim ve görseller:

Gıdanın doğasını, kimliğini, bileşimini veya üretim yöntemini farklı bir ürün grubunu çağrıştıracak şekilde ifade edemeyecek.

Örneğin, margarin etiketlerinde "tereyağını çağrıştıracak" süt veya yayık görselleri kullanılamayacak.

süt veya yayık görselleri kullanılamayacak. Zeytinyağı harici bitkisel yağların etiketinde zeytin ağacı görseli ya da "zeytinyağı lezzetinde" gibi ifadelere yer verilmeyecek.

Tüketiciyi Yanıltan Terimlere Kısıtlama

Gıda işletmelerinin ticari unvanları ve isimleri, tüketicilerde yanlış algı oluşturmayacak şekilde yazılacak. Ticari unvanlarda yer alan karakterler, aynı puntoda olmak zorunda.

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Aroma Kullanımı Şeffaflaşıyor

Sadece aroma kullanılan gıdalarda, tüketiciye bu durum açıkça belirtilecek.

Örneğin, peynir aroması kullanılan bir kekte "peynirli" yerine "peynir aromalı" ifadesi kullanılacak.

yerine ifadesi kullanılacak. Dondurma benzeri ürünlerde, ürün etiketleri "dondurma olduğu algısı" yaratmayacak şekilde düzenlenecek.

Ev Yapımı İfadesine Kısıtlama

Endüstriyel üretimde "ev yapımı" ifadesi tamamen yasaklanacak. Ancak "ev yapımı tadında" ifadesine izin verilecek.

Süt ve Süt Ürünlerinde Özel Düzenlemeler

Süt ürünlerinde "köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik" ve "yüzde 100" gibi ifadeler kullanılamayacak.

gibi ifadeler kullanılamayacak. Fermente süt ürünleri de dahil olmak üzere, benzer ifadeler tüketiciyi yanıltmayacak şekilde düzenlenecek.

Tüketici Haklarının Korunması Amaçlanıyor

Güncellenen kılavuz, tüketicilerin daha bilinçli seçim yapmasını sağlayarak yanıltıcı uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor. Gıda işletmecileri, bu düzenlemelere uyum sağlamak için zaman kazanırken, denetim süreçleri de daha etkin bir şekilde yürütülecek.