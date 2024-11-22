Bartın'da belgeselleri aratmayan görüntü: Kurtların koyunlara saldırısı, anbean dron kamerasına böyle yansıdı! Bartın'da belgeselleri aratmayan görüntüler yaşandı. Kurtların koyunlara saldırısı, anbean dron kamerasına işte böyle yansıdı...