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Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları

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Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları
Geçtiğimiz hafta sert düşüşle yatırımcılarını üzen altın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Nükleer silah kullanılması endişesi altında tekrar yukarı doğru hızlı bir şekilde yükselişe geçmesine neden oldu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Kasım 2024 güncel altın fiyatları.
Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 1 112

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.987,57

SATIŞ(TL) 2.988,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.962,02 0,88 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 2 212

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.082,00

SATIŞ(TL) 5.184,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.144,00 0,78 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 3 312

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 10.162,00

SATIŞ(TL) 10.334,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.257,00 0,75 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 4 412

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.825,47

SATIŞ(TL) 20.214,35

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.103,48 0,55 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 5 512

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.261,00

SATIŞ(TL) 20.605,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.451,00 0,75 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 6 612

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.687,46

SATIŞ(USD) 2.687,86

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.671,86 0,60 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 7 712

ATA ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.445,02

SATIŞ(TL) 20.958,44

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.843,49 0,55 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 8 812

REŞAT ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.295,47

SATIŞ(TL) 20.639,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.451,00 0,92 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 9 912

KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 89.470,00

SATIŞ(USD) 89.520,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.900,00 0,70 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 10 1012

22 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.833,86

SATIŞ(TL) 2.996,49

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.973,78 0,76 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 11 1112

14 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.685,48

SATIŞ(TL) 2.541,05

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.524,43 0,66 %

Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları 12 1212

KAYNAK: BİGPARA

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