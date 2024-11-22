Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta sert düşüşle yatırımcılarını üzen altın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Nükleer silah kullanılması endişesi altında tekrar yukarı doğru hızlı bir şekilde yükselişe geçmesine neden oldu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Kasım 2024 güncel altın fiyatları.

1 12 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.987,57 SATIŞ(TL) 2.988,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.962,02 0,88 % 2 12 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 5.082,00 SATIŞ(TL) 5.184,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.144,00 0,78 % 3 12 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 10.162,00 SATIŞ(TL) 10.334,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.257,00 0,75 % 4 12 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.825,47 SATIŞ(TL) 20.214,35 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.103,48 0,55 % 5 12 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.261,00 SATIŞ(TL) 20.605,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.451,00 0,75 % 6 12 ONS ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 2.687,46 SATIŞ(USD) 2.687,86 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.671,86 0,60 % 7 12 ATA ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.445,02 SATIŞ(TL) 20.958,44 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.843,49 0,55 % 8 12 REŞAT ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.295,47 SATIŞ(TL) 20.639,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.451,00 0,92 % 9 12 KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 89.470,00 SATIŞ(USD) 89.520,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.900,00 0,70 % 10 12 22 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.833,86 SATIŞ(TL) 2.996,49 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.973,78 0,76 % 11 12 14 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 1.685,48 SATIŞ(TL) 2.541,05 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.524,43 0,66 % 12 12 KAYNAK: BİGPARA



