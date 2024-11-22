Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları
Altın uçtu gidiyor, tutabilene aşk olsun! Gram çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım Güncel altın fiyatları
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Geçtiğimiz hafta sert düşüşle yatırımcılarını üzen altın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Nükleer silah kullanılması endişesi altında tekrar yukarı doğru hızlı bir şekilde yükselişe geçmesine neden oldu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Kasım 2024 güncel altın fiyatları.