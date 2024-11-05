Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra, temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, dün sabah ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Şen'in silahlı saldırısına uğradı. Başkan Şen ile şoförü Mikail Çelikkol hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) yaralandı.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Hilmi Şen ve Mikail Çelikkol'un cenazeleri, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Belediye Başkanı Hilmi Şen için Balışeyh Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Şen'in cenazesi, Balışeyh Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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