Son dakika! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerinde patlama meydana geldi: Patlama yerinde dumanlar yükselirken çok sayıda ekipler olay yerine sevk edildi.

Bugün öğle saatlerinde Körfez'de bulunan İzmit’teki Türkiye Petrol Rafinerilerinde (TÜPRAŞ) patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açıklama yaptı,

''Planlı tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk oldu, ölü ve yaralı yok'' dedi.

Son dakika! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerinde patlama meydana geldi!

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