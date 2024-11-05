Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde açılış töreninde konuştu, ''Düşünen, araştıran, vizyon sahibi gençler yetiştireceğiz. Manas Üniversitesi dostluk örneğidir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ve toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

''Ata yurdumuzda sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyorum. İki ülkenin kardeşliği her geçen gün büyüyor. Bu kardeşliği ve iş birliğini ileri taşımak için kararlı adımlar atıyoruz. Eğitim öğretimde Kırgız gençlerinin daha aydınlık gelecek kurmaları için Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesini eğitime açmıştık. 2022'de Maarif Vakfı Okulu ile Kırgızistan'da eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik.

Türkiye Maarif Okulu'muzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesi'nde 7500 öğrenci eğitim görüyor. Türkiye bursları ile binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk. Öğrencilerimizin beşeri sermayesinin yükselmesi için katkıda bulunduk.

Üniversite tarafından desteklenmeyen bir ekonomi politikası, sanayileşme programı, dış politika ve kültür politikası eksik kalır.

Düşünen, araştıran, vizyon sahibi gençler yetiştireceğiz. Manas Üniversitesi dostluk örneğidir. Manas Üniversitesi'nde 7 bin kardeşimiz yüksek eğitim görüyor.

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Sevgili gençler, unutmayın; kökleri ile bağı zayıflamış hatta kopma noktasına gelmiş ağaçların kuruyup devrilmesi mukadderdir. Köksüz insanlar da köksüz ağaçlar gibi istikameti kaybeder. Ailenizle, inançlarınızla asla bağı koparmayın.''

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