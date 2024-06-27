Bakanlık'tan yeni karar açıklandı: İşte evlilik işlemlerinde istenen o şartlar...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ünce alınan yeni kararda, Türk vatandaşlığı almak için evlenenlerin önüne geçebilmek amacıyla, evlenmek isteyen kişilerin ülkede kalış hakkı olması zorunluluğu getirildi.

YAYINLAMA
Google News
Bakanlık'tan yeni karar açıklandı: İşte evlilik işlemlerinde istenen o şartlar...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yabancı uyrukluların evlilik işlemlerine ilişkin yeni bir karar aldı.Evlendirme memurluklarına gönderilen yazıyla, Türk vatandaşlığı almak için evlenenlerin önüne geçebilmek amacıyla, evlenmek isteyen kişilerin ülkede kalış hakkı olması zorunluluğu getirildi.

BAKANLIK EVLENDİRME MEMURLUKLARINA YAZI GÖNDERDİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yabancı uyrukluların evlilik işlemlerine ilişkin evlendirme memurluklarına yeni bir yazı gönderdi.

Yazıda 2000’li yılların başından bu yana Türkiye’ye gelip yerleşmek isteyen yabancıların sayısında büyük artış yaşandığı ifade edildi.

Bakanlık'tan yeni karar açıklandı: İşte evlilik işlemlerinde istenen o şartlar...

Türk vatandaşları ile evlilik yaparak ikamet izni alınmasının suistimale açık bir konu olduğu belirtilen yazıda, Türk vatandaşı ile evliliğin, vatandaş olabilmenin kapılarını açtığı belirtilerek, evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin yasal kalış hakkının bulunmaması durumunda evlenme müracaatının alınmaması gerektiği belirtildi.

Bakanlık'tan yeni karar açıklandı: İşte evlilik işlemlerinde istenen o şartlar...

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göç ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bir Türk ile bir yabancının veya iki yabancının evlenme işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belge ile birlikte ülkemizde yasal kalış hakkının olması halinde evlenme müracaatının alınması ve durumun, ilinizdeki tüm evlendirme memurluklarına duyurulması.”

Bolivya'da ordu sokağa indi: Askeri darbeyi halk engelledi!Bolivya'da ordu sokağa indi: Askeri darbeyi halk engelledi!

TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!TAG Otoyolu'nda dehşet kaza! Zincirleme kazada ölü ve yaralı var!

Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!Bahçelievler'de hareketli saatler! 7 katlı bina kısmen çöktü: sesi duyan vatandaşlar canlarını kıl payı kurtardı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sıcaktan bunalanlar buraya! Yaz aylarında serinlemenin 8 kolay ve etkili yolu
Sıcaktan bunalanlar buraya! Yaz aylarında serinlemenin 8 kolay ve etkili yolu
Kötü kokuyla korkutucu gerçek ortaya çıktı! 35 yaşındaki Nurcan Tekdemir'e ait cesed bulundu
Kötü kokuyla korkutucu gerçek ortaya çıktı! 35 yaşındaki Nurcan Tekdemir'e ait cesed bulundu
Alkollü sürücü polislere yol kenarında tuvaletini yaparken yakandı!
Alkollü sürücü polislere yol kenarında tuvaletini yaparken yakandı!
İngiltere Kraliyet ailesinden önemli haber! Kral Charles, şoke eden gelişmeyi duyurdu
İngiltere Kraliyet ailesinden önemli haber! Kral Charles, şoke eden gelişmeyi duyurdu
Son Haberler
Trabzonspor Paul Onuachu transferi ile ilgili kararını verdi
Trabzonspor Paul Onuachu transferi ile ilgili kararını verdi
Bakanlık'tan yeni karar açıklandı: İşte evlilik işlemlerinde istenen o şartlar...
Bakanlık'tan yeni karar açıklandı: İşte evlilik işlemlerinde istenen o şartlar...
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı alev alev yanıyor! Dudak dudağa ateşli öpüşmeleri olay oldu
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı alev alev yanıyor! Dudak dudağa ateşli öpüşmeleri olay oldu
Bolivya'da ordu sokağa indi: Askeri darbeyi halk engelledi!
Bolivya'da ordu sokağa indi: Askeri darbeyi halk engelledi!
TikTok kullanıcısına gözaltı! Görüntülere tepki çığ gibi büyüdü, Bakanlık harekete geçti!
TikTok kullanıcısına gözaltı! Görüntülere tepki çığ gibi büyüdü, Bakanlık harekete geçti!
Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! 'Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoydu'
Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! 'Partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoydu'
Çok Okunanlar
Hançeri kınına sokun! 27 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Hançeri kınına sokun! 27 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 27 Haziran 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu raporu
Bugün hava durumu nasıl, hava sıcaklıkları ne kadar? 27 Haziran 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumu raporu
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
A Milliler, grubu galibiyetle tamamladı: Türkiye, son 16’ya adını yazdırdı
A Milliler, grubu galibiyetle tamamladı: Türkiye, son 16’ya adını yazdırdı
TÜİK açıkladı: Kütüphane ve kitap istatistikleri belli oldu
TÜİK açıkladı: Kütüphane ve kitap istatistikleri belli oldu
Oyuncu Demet Ersoy Bodrum'da kaldığı otelin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti
Oyuncu Demet Ersoy Bodrum'da kaldığı otelin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
CHP yine şaşırtmadı! Peygamber Efendimiz’e hakareti ifade özgürlüğü olarak savundu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu